Сделать стильную визитку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен6 заявок710 просмотров
#1$20

Необходимо скреативить стильную визитку. Двусторонняя. Частный предприниматель, область деятельности — реклама, маркетинг, бизнес-консалтинг, социальные проекты.

На первой стороне кроме дизайна — Имя-Фамилия, телефон, емейл, сайт, еще одна строчка для доп.информации (семизначная цифра), указание сфер деятельности.

На второй стороне — тоже какой то дизайн + пара рекламных предложений.

Визитка должна быть достаточно стильной чтобы ее можно было без стыда дать какому нить супер-топ-менеджеру. При этом печать — на бумаге, никаких других материалов/носителей не предлагать. Если будут какие то вопросы - задавайте.

11 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
#1
Очень качественно выполнена работа. Сроки были соблюдены даже с небольшим запасом. Однозначно всем рекомендую.
Очень простой в общение, четко излагает задание, оплата во время ... Буду рада сотрудничать в дальнейшем РЕКОМЕНДУЮ

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
#1

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