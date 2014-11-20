Сделать стильную визитку

# 1 — $ 20

Необходимо скреативить стильную визитку. Двусторонняя. Частный предприниматель, область деятельности — реклама, маркетинг, бизнес-консалтинг, социальные проекты.

На первой стороне кроме дизайна — Имя-Фамилия, телефон, емейл, сайт, еще одна строчка для доп.информации (семизначная цифра), указание сфер деятельности.

На второй стороне — тоже какой то дизайн + пара рекламных предложений.

Визитка должна быть достаточно стильной чтобы ее можно было без стыда дать какому нить супер-топ-менеджеру. При этом печать — на бумаге, никаких других материалов/носителей не предлагать. Если будут какие то вопросы - задавайте.