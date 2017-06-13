Требуется разработать визитку на визитке нужно отобразить логотип , улицу и написать текс , предоставлю исполнителю.
Фирменный стиль для компании по предоставлению персонала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип, название и другие материалы для формирования фирменного стиль компании. Идей нет никаких. Сайт головного офиса https://rbrgroup.ru/ Представительство в Ростове-на-Дону открывается под своим брендом. Цена вопроса? может есть какие-нибудь наброски, сразу выберем исполнителя.
- Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать следующее задание: Освежить существующий логотип Создать солидный фирменный стиль (брендбук и гайдлайн) Подробное описание находится в ТЗ ТЗ, логотип, цвета и шрифт в прикрепленном файлеФирменный стиль21 заявкаЗакрыт6 лет назад
[list=1][*]Логотип, варианты построения логотипа и его охранная зона, цветная, черно-белая и монохромная версия. [*]Характеристика констант бренда (шрифты, цвета и сочетания цветов, фирменный блок и т.п.) с правилами их масштабирования и применения на разных носителях. [*]Принципы компоновки слоганов ...Фирменный стиль18 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую. Есть необходимость разработать бюджетный простенький логотип, фирменный бланк для корреспонденции (шапка, подвал), а так же шапку в группу ФБ (по типу флаера). К проекту приложите пожалуйста примерные бюджеты на реализацию данной задачи.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $40
Разработать дизайн визиток и листовку для сайта iBender.ruФирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Нужно сделать фирменный стиль для школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Образовательный центр "Сократ" Нужна ваша креативность. Сделать логотип, слоган придумать, бренд бук, визитку.Фирменный стиль33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать дизайн каталога продукции компании. Он у нас есть, но хочется его сделать более профессионально. Corel Draw, 6 страниц А4, все фото есть. Продукция - смеси для мороженого, молочных коктейлей, сиропы. При ответе указывайте стоимость ...Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, наша компания занимается розничной продажей строительно-отделочных материалов: линолеум, ламинат, межкомнатные двери, натяжные потолки. Хотим создать презентационный каталог со всеми группами наших товаров. С тим каталогом мы планируем выезжать к клиенту. Нужна дизайн-концепция. Техническую ...Фирменный стиль17 заявокЗакрыт6 лет назад
Бренд Миринда. Нужно разработать брендинг для автомобиля MB Atego, только боковые части. В коммуникации используем: Миринда Апельсин Ж/Б, а также слоган ДИВУЙ ВІДЧУТТЯ. a) Файл в формате "TIFF" или "PSD" или "EPS" b) Цветовая модель "CMYK", ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт6 лет назад
Планируется открытие нового Кафе Бистро, ищем подходящий товарный знак, разработку бренда который можно увязать с рекламным продвижением, увязываемый с философией бизнеса , примерный аналог это сеть ТАРЕЛКА, планируется доставка к поезду пиццы, напитков, а также ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт6 лет назад