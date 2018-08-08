Название: Группа компания - Nina Prokhorova (Нина Прохорова) - будем прокачивать личный бренд, Sport Lounge & SPA от Нины Прохоровой - конкретный бизнес-продукт, который сейчас прокачиваем. Миссия - Мы создаем сообщество красивых ...
Фирменный стиль интернет магазина детских товаров
Необходимо разработать фирменный стиль для интернет магазина детских товаров. Нужно фирменный бланк, папка, договор, визитка, коммерческое предложение.
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