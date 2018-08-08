Фирменный стиль интернет магазина детских товаров

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен4 заявки144 просмотра

Необходимо разработать фирменный стиль для интернет магазина детских товаров. Нужно фирменный бланк, папка, договор, визитка, коммерческое предложение. 

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7 лет назад
ElisArt
Артур 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dmtsarik
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$200
5 дней
Спасибо за выполненную работу! Все качественно, с изюминкой и в срок, а главное всегда онлайн, и если что-то нужно было переделать - все делается.
Удобно работать, советую!

Заявки фрилансеров

Dmtsarik
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад