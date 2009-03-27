Логотип + фирменный стиль (х2)

$270
Фирменный стильЗавершен61 заявка877 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ:

Разработать логотипы и фирменный стиль для двух компаний, входящих в одну структуру.

Техническое задание по почте.

ВАЖНО: работа НЕ для Вашего портфолио! Готовы сотрудничать на долговременной основе.

НО: ваше портфолио обязательно для принятие решения.

Оплата по безналу (через банк).

Пишите в личку.

Принцип работы: с вашей стороны эскиз лого, если нас устраивает вариант, то выбираем вас исполнителем на весь проект. предоплата и поэтапная оплата после выбора исполнителем.

15 лет назад
Kotrin
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
artby
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$270
6 дней
Исполнительность и отзывчивость на любые корректировки. Креативный подход и нацеленность на результат, которым мы довольны. Рекомендуем как исполнителя, предлагающего нестандартные и оригинальные решения.
Вопрос закрыли общими усилиями. Чувствуется опыт работы с творческими людьми. Рекомендую.
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