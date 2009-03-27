Логотип + фирменный стиль (х2)

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ:

Разработать логотипы и фирменный стиль для двух компаний, входящих в одну структуру.

Техническое задание по почте.

ВАЖНО: работа НЕ для Вашего портфолио! Готовы сотрудничать на долговременной основе.

НО: ваше портфолио обязательно для принятие решения.

Оплата по безналу (через банк).

Пишите в личку.

Принцип работы: с вашей стороны эскиз лого, если нас устраивает вариант, то выбираем вас исполнителем на весь проект. предоплата и поэтапная оплата после выбора исполнителем.