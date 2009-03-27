Логотип + фирменный стиль (х2)

Прошу зарегистрироваться для участия в конкурсе. 300 за участие и 200 победителю. Только для приглашенных пользователей!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ:
Разработать логотипы и фирменный стиль для двух компаний, входящих в одну структуру.
Техническое задание по почте.
ВАЖНО: работа НЕ для Вашего портфолио! Готовы сотрудничать на долговременной основе.
НО: ваше портфолио обязательно для принятие решения.
Оплата по безналу (через банк).
Пишите в личку.
Принцип работы: с вашей стороны эскиз лого, если нас устраивает вариант, то выбираем вас исполнителем на весь проект. предоплата и поэтапная оплата после выбора исполнителем.
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