Необходим фирменный стиль(в первую очередь макет фирменного бланка, визитки) для образовательного учреждения. Фирменные цвета - темно синий и серый, синий отображен на логотипе, серый(серебряный) необходимо подобрать. Материалы отправлю по почте.
Нейминг и логотип портала
портал по салонам красоты, фитнес центрам, стоматологиям и т.д.
Основная мысль в том, что на нем будут ВСЕ предприятия россии. в каждом регионе будет свой домен (или поддомен).
Нужен нейминг + логотип + фирменный стиль. При этом название и домен должны быть созвучны.
Я не питаю иллюзий относительно названия, в нем не обязательно должны быть слова:
красота, бьюти и прочая попса. Я даже больше за такие названия, которые могли бы стать именами нарицательными (может я неправильно выражаюсь), и которые сами по себе ничего не значат. Есть куча удачных примеров с такими названиями:
yandex.ru (хотят тут вроде есть смысл)
это все очень известные порталы, хотя в их названиях особенного ничего нету.
название должно быть легким, хорошо проговариваемым "я посмотрел это на сайте ...", или "посмотри на ..."
ну это понятно, надеюсь.
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