Нейминг и логотип портала

портал по салонам красоты, фитнес центрам, стоматологиям и т.д.

Основная мысль в том, что на нем будут ВСЕ предприятия россии. в каждом регионе будет свой домен (или поддомен).

Нужен нейминг + логотип + фирменный стиль. При этом название и домен должны быть созвучны.

Я не питаю иллюзий относительно названия, в нем не обязательно должны быть слова:

красота, бьюти и прочая попса. Я даже больше за такие названия, которые могли бы стать именами нарицательными (может я неправильно выражаюсь), и которые сами по себе ничего не значат. Есть куча удачных примеров с такими названиями:

avito.ru

slando.ru

momondo.com

yoox.ru

yandex.ru (хотят тут вроде есть смысл)

это все очень известные порталы, хотя в их названиях особенного ничего нету.

название должно быть легким, хорошо проговариваемым "я посмотрел это на сайте ...", или "посмотри на ..."

ну это понятно, надеюсь.