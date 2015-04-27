Оформление для магазина канцтоваров

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен6 заявок237 просмотров

Необходимо сделать макеты (.cdr) элементов фирменного оформления магазина канцтоваров (все размеры указаны в см)

1. Окно 3 штуки, все одинаковые. 2 окна расположено рядом, 1 обособлено. высота 210, ширина 125. Информация на макетах для окна может быть одинаковая или разная.

2. Штендер высота 100, ширина 60. 3 макета. Отличаются тем , что на одном по мимо общей информации присутствует надпись "через дорогу" и стрелка (соответственно на разных сторонах штендлера стрелка в разные стороны).

3. Плакат в вестибюль. Состоит из 3х расположенных друг над другом элементов. Перечислены сверху вниз: высотой 46, 156, 34 см. шириной 90 см. (это большое окно с перегородками).

Информация для размещения:

Канцтовары

Печати и штампы

Ксерокопия

Фото на документы

Визитки

Батарейки

Распечатка файлов

Фотопечать (не обязательно указывать)

По выбору исполнителя указанные услуги.товары могут быть проиллюстрированы изображениями

Из существующего дизайна сейчас есть табличка над входом (см. прикрепленный файл, если нужно пришлю исходник), и сайт oligadema.ru и логотип. Однако от их стиля отталкиваться не обязательно, логотип можно не использовать.

От исполнителя требуется подготовить 3 варианта макета для базового штендера (разные!), затем на основе выбранного сделать оставшиеся макеты для окна и вестибюля.

Заявки без цены, посланные в ЛС не рассматриваю.

10 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$260
4 дня
Работа выполнена на высочайшем уровне, периодически сотрудничали с разными дизайнерами, но это совершенно иной уровень, и за разумную плату.
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ЗАКАЗЧИК) все как всегда на уровне!

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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