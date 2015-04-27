Для новой торговой марки оборудования вентиляции и промышленной очистки воздуха требуется изготовить фирменный стиль и логотип.
Оформление для магазина канцтоваров
Необходимо сделать макеты (.cdr) элементов фирменного оформления магазина канцтоваров (все размеры указаны в см)
1. Окно 3 штуки, все одинаковые. 2 окна расположено рядом, 1 обособлено. высота 210, ширина 125. Информация на макетах для окна может быть одинаковая или разная.
2. Штендер высота 100, ширина 60. 3 макета. Отличаются тем , что на одном по мимо общей информации присутствует надпись "через дорогу" и стрелка (соответственно на разных сторонах штендлера стрелка в разные стороны).
3. Плакат в вестибюль. Состоит из 3х расположенных друг над другом элементов. Перечислены сверху вниз: высотой 46, 156, 34 см. шириной 90 см. (это большое окно с перегородками).
Информация для размещения:
Канцтовары
Печати и штампы
Ксерокопия
Фото на документы
Визитки
Батарейки
Распечатка файлов
Фотопечать (не обязательно указывать)
По выбору исполнителя указанные услуги.товары могут быть проиллюстрированы изображениями
Из существующего дизайна сейчас есть табличка над входом (см. прикрепленный файл, если нужно пришлю исходник), и сайт oligadema.ru и логотип. Однако от их стиля отталкиваться не обязательно, логотип можно не использовать.
От исполнителя требуется подготовить 3 варианта макета для базового штендера (разные!), затем на основе выбранного сделать оставшиеся макеты для окна и вестибюля.
Заявки без цены, посланные в ЛС не рассматриваю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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