Евробуклет, 2 фальца

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт14 заявок179 просмотров

Добрый день, необходим красочный буклет для производственной компании, примерный макет, то что где надо сделать, отправим понравившемуся кандидату, выбираем по портфолио, условия оплаты в профиле.

10 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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