Проект брендирования автомобиля

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт20 заявок163 просмотра

Требуется разработка дизайна для брендирования автомобиля. Машины Toyota Tundra (пикап). Данный автомобиль используется в качестве клубной машины технической поддержки для сопровождения экспедиций на квадроциклах, мотоциклах, снегоходах.

В дизайне нужно отобразить все эти виды спорта, с переходами от одного к другому. При этом должны быть какая-то общая концепция. Брендируется вся поверхность авто. Подробности и доп информация при личном общении.

10 лет назад
ramzes76
Роман 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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