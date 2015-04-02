Проект брендирования автомобиля

Требуется разработка дизайна для брендирования автомобиля. Машины Toyota Tundra (пикап). Данный автомобиль используется в качестве клубной машины технической поддержки для сопровождения экспедиций на квадроциклах, мотоциклах, снегоходах.

В дизайне нужно отобразить все эти виды спорта, с переходами от одного к другому. При этом должны быть какая-то общая концепция. Брендируется вся поверхность авто. Подробности и доп информация при личном общении.