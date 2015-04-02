Требуется разработка фирменного стиля для режиссера Марины Румянцевой Режиссура спектаклей, концертов, шоу, специальных событий. Подробнее можно посмотреть на сайте www.rumarin.ru Фирменный стиль должен включать: логотип, визитную карточку, бланк, иконка для ...
Проект брендирования автомобиля
Требуется разработка дизайна для брендирования автомобиля. Машины Toyota Tundra (пикап). Данный автомобиль используется в качестве клубной машины технической поддержки для сопровождения экспедиций на квадроциклах, мотоциклах, снегоходах.
В дизайне нужно отобразить все эти виды спорта, с переходами от одного к другому. При этом должны быть какая-то общая концепция. Брендируется вся поверхность авто. Подробности и доп информация при личном общении.
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