Разработать диплом для победителей интеллектуального конкурса.

$20
Фирменный стильЗавершен10 заявок197 просмотров
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Необходимо в короткие сроки разработать дипломы победителей интеллектуального конкурса. 

Формат: А3, готовый к печати

Количество: в идеале 3, но будет и 1го достаточно

Язык: Ру

Цветовая гамма: полностью свободно. Логотип без привязки к цвету, так что можно предлагать, что угодно

Структура: Место, логотип, поле для названия, короткий текст о команде в духе "самые-самые" 

Есть пример диплома который нравится, нужно разработать аналог. Такой же стильный и яркий, но при этом тупо копировать нельзя.

5 лет назад
zero0design
Владислав 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Sharowsky
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ
Сергей великолепный исполнитель! Сразу попал в стиль который был нужен. Очень вежливый и приятный в общении. Всегда идет на контакт. Сотрудничеством очень доволен и однозначно рекомендую!
Владислав - отличный заказчик с креативным взглядом. Очень понравилось работь над задачей, уверен, что в дальнейшем продолжим сотрудничество
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