Разработать диплом для победителей интеллектуального конкурса.

Необходимо в короткие сроки разработать дипломы победителей интеллектуального конкурса.

Формат: А3, готовый к печати

Количество: в идеале 3, но будет и 1го достаточно

Язык: Ру

Цветовая гамма: полностью свободно. Логотип без привязки к цвету, так что можно предлагать, что угодно

Структура: Место, логотип, поле для названия, короткий текст о команде в духе "самые-самые"

Есть пример диплома который нравится, нужно разработать аналог. Такой же стильный и яркий, но при этом тупо копировать нельзя.