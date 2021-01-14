Добрый день. Требуется разработка фирменного стиля/логотипа для сыроварни, ручная работа. Качественный натуральный ремесленный сыр. 1. Возможные варианты/текущие мысли/детали: Лопатка, которой вымешивают сыр; Сочетание сыра и молока; Капли молока в сыре; кусочки сыра в кастрюле с молоком, сыр в виде чашки, которое наполняет молоко, возможно указание связи с белкой-ушки кисточки, варит сыр....

Шрифтовое написание логотипа предварительно - «Сырная белка», «Ремесленный сыр», «Ремесло белки». 2) Стиль – легкость, минимализм, современность, яркость, мультяшность3) Цвета – перекликающиеся с молоком и сыром, плесени, без темных цветов,любые оттенки белки.4) Образ – сочетание сыра-белки-молока, части и образы белки.5) Без использования человеческих форм6) Если будет уместно – сделать ассоциацию с зарубежным брендом.