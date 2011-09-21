Нужно сделать фирменный стиль для ООО Атера. (фирменный бланк, конверт, папка с уголком, круглый макет для нанесения на поверхностьCD-диска, образец визитки). Есть логотип logo.rar. Цветовая гамма -Черный, темно-красный. Как в логотипе. ...
Разработка фирменного стиля
Требуется разработать фирменный стиль.
С удовольствием посмотрю ваши работы.
Так же необходимо сразу озвучить стоимость по следующим пакетам:
1. логотип (цена, кол-во вариантов)
2. - логотип (кол-во вариантов)
- фирменные цвета
- шрифты
- визитка
- фирменный бланк
- конверт
- папка для документов
3. второй вариант + брендбук.
Заранее спасибо, очень жду.
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