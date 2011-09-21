Разработка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт28 заявок340 просмотров

Требуется разработать фирменный стиль.

С удовольствием посмотрю ваши работы.

Так же необходимо сразу озвучить стоимость по следующим пакетам:

1. логотип (цена, кол-во вариантов)

2. - логотип (кол-во вариантов)

- фирменные цвета

- шрифты

- визитка

- фирменный бланк

- конверт

- папка для документов

3. второй вариант + брендбук.

Заранее спасибо, очень жду.

14 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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