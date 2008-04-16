Строительная компания с иностранным капиталом. Уже имеется логотип, для него необходимо сделать рестайлинг и предоставить свои варианты видения. Описательная информация: Компания будет вести строительство лишь одного объекта – брендирование объекта и компании ...
Разработка ФС многопрофильного предприятия
Нужен дизайнер для разработки фирменного стиля для главного предприятия, многоотраслевого холдинга.
Бюджет 250 долларов. Если кто то готов сделать дороже, просьба не оставлять свои предложения, бюджет есть бюджет. Если кто то готов дешевле, обязательно пишите свою цену.
Выбор производится исходя из качества и размера портфолио в данном направлении. Ну и цена конечно играет роль.
Необходимы:
Логотип
Визитка
Бумага
Описание методов использования ФС (брэндбук). Не полноценный брэндбук, а просто небольшое описание.
Всем заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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