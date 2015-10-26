Разработка и создание брендбука

Внимание! Ищем дизайнера, который сформирует стиль нашего Ярославского Иван-чая. Потребуется осуществить дизайн логотипа, упаковок для чая, наклеек на упаковку, фирменной кружки и мешка для чая. Пожелания: простой, русский стиль. Приветствуются ваши работы в русском стиле. Для связи пишите ...
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