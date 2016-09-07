Необходима разработка фирменного стиля. Подробности после ознакомления с выполненными работами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, Анна,
Название - Торговый Дом "Восток" - подразделение ООО Торгово-Промышленной Компании "Интермар.
Какова будет стоимость дизайна логотипа, бланка и визитки?
С уважением,
Николай
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