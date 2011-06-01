Фотографии замков

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры!Нужен фотограф,который приедет к нам в оффис и сфотографирует замки,петли и так далее их 2350 штук.За каждую фотографию 5 рублей,максимум до 10.Нужно будет просто сфотографировать и поставить на белый фон и чтобы у всех качество было одинаковое и размер также.В день по 300-500 фотографий Вы сможете фотографировать.За пару дней всё сфотографируете и потом обработаете.12 000 рублей заработаете,если считать по 5 рублей.По срокам договоримся.

С Уважением, Elementur Design Studio