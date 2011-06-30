Наполнение интернет-магазина чая

Для интернет магазина китайского чая нужно сделать фотографии+описание для 30-40 продуктов.

Описание каждого продукта должно быть около 1000 знаков уникального текста. Все фотографии должны быть 700х700px в одном стиле.

Шаблон описания:

1. Физиологические свойства (Бодрящий, расслабляющий)

2. Цвет настоя (тёмно -каштановый с янтарным оттенком)

3. Вкус и аромат (пряно-цветочный)

4. Полезные свойства (Бодрит и согревает. Положительно влияет на поджелудочную железу)

5. Краткое описание

Очень важно чтобы исполнитель ответственно подошёл к задаче и подробно изучил тематику китайского чая.

Оставляйте свои цены, портфолио и контакты(icq, skype), я сам с вами свяжусь.