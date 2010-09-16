Фотосесия кафе

Нужен фотограф только г.Москва ну или подмосковье. Задача: есть сайт: на нём 2000 товаров, одежды, военного обмундирования, звёздочек и прочих военных аксессуаров. Есть товары уникальные, а есть, 10 наименований, а фотка одна Нужно : 1) Фотографировать товары. 2) Обрабатывать ...
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Требуется отснять серию фото одного из кафе Евпатории.
Профессионально, для использования фотографий на сайте кафе.
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