Задачи для фотографа (только г.Москва )

Нужен фотограф только г.Москва ну или подмосковье.

Задача:

есть сайт: на нём 2000 товаров, одежды, военного обмундирования, звёздочек и прочих военных аксессуаров. Есть товары уникальные, а есть, 10 наименований, а фотка одна Нужно :

1) Фотографировать товары.

2) Обрабатывать их в фотошопе.

3) Размещать на сайте, движок joomla. (Как размещать покажем).

Формат работы:

А) приезжать в офис м. Нахимовский проспект и фотографировать. Для Вас будет подготовлены предметы фотографирования, на каждом предмете будет свой артикул.

Б) мелкие предметы (здвёздочки, аксессуары, нашивки, шевроны) вы можете делать дома или в офисе, это по желанию.

Оплату предусматриваем по следующему формату:

А) оплата расчитывается исходя из стоимости фотографии одного товара, + стоимости его размещения.

Б) Саму оплату будем производить раз в неделю, 2 недели и т.д. по договоренности.

Далее когда весь объем будет размещен, можно работать и далее т.к. одежда постоянно обновляется, например скорок будет полиция вместо милиции, и форма сменится.

Такие процессы постоянно происходят во всех силовых ведомствах, постоянно обновляются стандарты.

Чтобы мы Вас рассматривали как кандидата нужно:

1) Ваше имя.

2) ваш контактный телефон, емэйл и аська

3) Ссылка на Ваши работы.

4) Обязательно указать цену за одно фото с обработкой в фотошопе + стоимость размещения.

скидывать на почту 5006560собакамэйлру

и вопросы в аську 553125050