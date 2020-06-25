Нужно 1 фото от девушки, держащей листочек бумаги с написанной на нём шутливо-кокетливой фразой. Фото не профессиональное, без обработки. При желании можете скрыть лицо. Добросовестно выполнившим заказ могу предложить сотрудничество в дальнейшем. Работа не срочная, ...
Фотосессия на яхте в Запорожье
Нужен фотограф (можно начинающий) из Запорожья для небольшой фотосессии на яхте на 19.07.2020 (c 18:00). Время фотосессии - ориентировочно 30 минут, возможно до 1 часа, количество фотографий в обработке - 15 штук.
Заявки фрилансеров
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