Сделать селфи с листочком

Нужно 1 фото от девушки, держащей листочек бумаги с написанной на нём шутливо-кокетливой фразой. Фото не профессиональное, без обработки. При желании можете скрыть лицо. Добросовестно выполнившим заказ могу предложить сотрудничество в дальнейшем. Работа не срочная, времени даю с запасом и никогда не тороплю. Все детали заказов излагаю в переписке, так чтобы у вас не осталось вопросов. Можете писать и спрашивать, всё обсуждается.