Необходимо сделать предметное фото (только Киев)

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры!Нужен фотограф,который приедет к нам в оффис и сфотографирует замки,петли и так далее их 2350 штук.За каждую фотографию 5 рублей,максимум до 10.Нужно будет просто сфотографировать и поставить на белый фон и ...