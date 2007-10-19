Нужно несколько фото с рождественской тематикой

Выпускной альбом под ключ для 2-х групп ~ 50 человек, фотосессия, верстка, изготовление альбома для каждого ~50. рассматриваем все варианты, главное портфолио(изготовленный Вами выпускной альбом + фото), хорошо когда есть на что посмотреть ТОЛЬКО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Коллеги имеется ввиду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для оформления рождественского каталога.
Фото должны быть 2400 x 1600 пикселей.
Фото не должны быть с фотостоков!
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