Нужно сделать фото на котором будет две кошки!

Мне нужно сделать фото, на котором должны быть две кошки (сиамская и британская), но не просто, а чтобы они были типа как в обнимку друг с другом или мордочка к мордочке, ну вообщем выглядели мило и с любовью друг к другу. Звучит, конечно, странновато... но мне ОЧЕНЬ, нужна такая фотография!!!