Есть фото крокодила которое уже использовалось в полиграфии, счас встал вопрос напечатать большой баннер а крокодила желательно оставить того же или подобное но уже в хорошем качестве и без фильтров. фото в приложении. Вы мне на почту высылаете маленькую фотку с информацией размеров и разрешения оригинала , ну и стоимость конечно. Пишите только на почту !!!

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