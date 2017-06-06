Отфотографировать 7300 товарных позиций (г. Хабаровск)

Задача: Оригинальные фотоснимки на заданную тему. Предмет разработки: Полиграфия для брощур и упаковки текстильной одежды (нижнее бельё, термобельё, футболка, майка и пр.) Исходные требования: Размеры: запечатываемая область (мин) 160мм х 90мм. (отношение сторон. 16:9), разрешение: 300dpi. Объект: предмет текстильной одежды, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У компании на складе есть 7300 позиций. Нужно отфотографировать их.
Требования:
- наличие лайтбокса (или возможность его собрать из подручных материалов)
- мобильный телефон Android с хорошей камерой и доступом к интернету
- штатив для телефона
Мы установим специальное приложение на телефон, при помощи которого, тебе нужно будет по каждому из товаров:
1) Считать камерой штрих-код
2) Сфотографировать упаковку
Работа займёт 3 стандартных рабочих недели.
- Похожие заказы
- Фотосъемка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется произвести фотосъемку продукции для сайта интернет-магазина Вашим оборудованием. Товар: рулевые рейки, насосы ГУР. Количество 88-90 позиций. Фото с двух сторон. Верстка, сведение 2-х изображений на одну иллюстрацию. Наложение водяных знаков. По времени: съемка у нас на складе ...Закрыт6 лет назад
Необходим исполнитель на долгосрочное сотрудничество. У нас есть фото готовых работ, которые нужно обработать для выкладки на сайт. Фото 1 объекта включает 3-5 фото. Нужно обработать каждое фото отдельно - придать четкость, контрастность, выравнять возможно кривые наклона. Сделать ...Фотосъемка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Интересуют любые фоторепотажи о событиях связанных с кредитами, всё от банков до забастовки валютных ипотечников например (не подходят дольщики, вкладчики и т.п. – сайты о кредитах а не о вкладах). Любые события в России, Украине ...Закрыт6 лет назад
Требуется сделать профессиональные фотографии 27 картин + нескольких писем. Нужно приехать по двум адресам в Минске, помочь снять работы со стен, провести профессиональную фотосъемку для печати каталога (важен свет для качественной цветопередачи). Работу оплачивает заказчик из Москвы. ...Закрыт6 лет назад
Нужен профессиональный фотограф в Харькове. Задача сфотографировать команду поваров и отдельные фото в процессе. Будем знакомить клиентов с командой Ricco Delivery Cafe. Как результат нужны 10-15 качественных обработанных фото. Фотосессию будем проводить на производстве. Во вложениях есть примеры того, что ...Закрыт6 лет назад
Продукт - набор инструментов для гриля. Нужно сделать 9 фотографий. Одна (главная) необходима на белом фоне. Продукт должен занимать 85-100% фото. Нужны продающие фотографии, показывающие достоинства продукта, как его можно использовать. На фото должны быть ...Закрыт7 лет назад
Нужен фотограф в Киеве, который мог бы приехать на склад и сфотографировать товары текстильной группы. Всего примерно 50 разных товаров(одеяла, покрывала, подушки). Нужно сделать 2-3 фотографии каждого товара и потом вставить эти фотографии в макет ...Закрыт7 лет назад
- $17
Куплю фото 20 1-комн. квартир (от 5 шт на каждую), которые не фигурируют в интернете на каких-либо рекламных досках или других сайтах. Фото должны быть для всех помещений квартиры. Уровень ремонта, оформления и комплектации: симпатичные, аккуратные ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно сделать фотосессию для маленького православного 4-го класса (один учитель и 4 ученицы). Фото будут использоваться для создания классного альбома (сам альбом создавать не нужно, нужны только фото). Территориально: метро Новоясеневская; День для съемок: любой будний день ...Фотосъемка2 заявкиЗакрыт7 лет назад