Отфотографировать 7300 товарных позиций (г. Хабаровск)

У компании на складе есть 7300 позиций. Нужно отфотографировать их.

Требования:

- наличие лайтбокса (или возможность его собрать из подручных материалов)

- мобильный телефон Android с хорошей камерой и доступом к интернету

- штатив для телефона

Мы установим специальное приложение на телефон, при помощи которого, тебе нужно будет по каждому из товаров:

1) Считать камерой штрих-код

2) Сфотографировать упаковку

Работа займёт 3 стандартных рабочих недели.