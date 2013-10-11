Здравствуйте, нужно 2-3 человека для предоставления пошагового фото приготовления тех или иных рецептов. Пример http://2recepta.com/salat-olive.html Список рецептов предоставляется заказчиком. Просьба писать стоимость за 1 рецепт (5-8 фото) и сколько в месяц примерно сможете сделать ...
Предметная съемка
Для интернет магазина срочно нужен фотограф для предметной сьемки!проектная работа!Киев
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