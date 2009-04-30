Предметная съемка, обработка фото

Необходимо снять и обработать снимки:

-часы наручные в 2-х ракурсах;

-брелоки в 1-м ракурсе;

-сумки, портфели в 2-х ракурсах;

-ручки в 1-м ракурсе.

Количество предметов для съемки 300-500.

Результат работы над одним предметом:

-psd большого формата вырезанного предмета;

-psd скомпонованного снимка из разных ракурсов;

-jpg каждого из ракурсов.

Фон белый.

Примеры нужных снимков:

www.replicashop.com.ua/

watch.in.ua/

mi8.com.ua/index3.php

Прошу делать предложения и цене за один предмет (т.е. все нужные ракурсы - конечный результат) и количество обработанных снимков в день.

Рассматриваются так же предложения только по обработке уже отснятых предметов.

Желательны ссылки на портфолио с аналогичной работой

В приложении примеры исходного изображения и результата. При сотрудничестве по обработке исходники в равах.

На личку просьба не писать. Отвечать не буду, принимать во внимание предложение авторов писем на личку тоже не буду.