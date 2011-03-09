Требуются специалисты по работе с фото

Интернет проекту требуются фотографы для рекламы вымышленных заведений (2-3 фото одна тема). это могут как Ваши фото, так и фото найденные в интернете (но с возможностью легального использования) или можно делать смешные коллажи на тему заведений.

Мы придумываем пародийную рекламную акцию выдуманного заведения. Фото нужны для усиления юмористического акцента.

Схема примерно следующая: От нас. Описание темы. От вас образы (текстовое описание будущих фото). Согласование.

От Вас фото ряд на эту тему (3 фото).От нас оплата.

Примерный объем от 10 работ(тем) в месяц. Предлагайте цены, сроки, условия.