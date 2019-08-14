Доработать / переверстать страницу

Нужно с одного уже готового лендинга и другого готового лендинга взять блоки и на отдельной странице соединить их и доработать опираясь на макет. И опираясь на макет там нужно сверстать 2 блока.

Адаптация есть, но ее нужно будет подправить после доработки верстки.

Верстка обычная, код одинаковый (не бустрап), адаптация через медиа запросы.

Срок до завтра, чем быстрее тем лучше.

макет - https://yadi.sk/i/0mr4JxTZQ1jdVQ

донор 1 - куда вносим изменения - http://torgi-vatson.ru/zm/4daycourses/

донор 2 - https://torgi-vatson.ru/mkz/

файлы страниц предоставлю