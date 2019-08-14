Добрый день. Нужно оптимизировать скорость сайта. Сайт на вордпрессе. Сейчас Деск - 26, Моб - 9 Пишите сроки и цену. Антибот "ЯНЕБОТ"
Доработать / переверстать страницу
Нужно с одного уже готового лендинга и другого готового лендинга взять блоки и на отдельной странице соединить их и доработать опираясь на макет. И опираясь на макет там нужно сверстать 2 блока.
Адаптация есть, но ее нужно будет подправить после доработки верстки.
Верстка обычная, код одинаковый (не бустрап), адаптация через медиа запросы.
Срок до завтра, чем быстрее тем лучше.
макет - https://yadi.sk/i/0mr4JxTZQ1jdVQ
донор 1 - куда вносим изменения - http://torgi-vatson.ru/zm/4daycourses/
донор 2 - https://torgi-vatson.ru/mkz/
файлы страниц предоставлю
Заявки фрилансеров
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