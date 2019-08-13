Верстка + натяжка сайта

Туристический сайт для города на вордпрессе

Есть верстка Главной страницы - http://f68774te.beget.tech/ternopil/dist/

Есть макеты которые нужно сверстать - https://docs.google.com/document/d/16Xb5a900qkkb4m2yQUoF34ViCd6Dn6J9Zx4bt9ojHB0/edit?usp=sharing

Есть ТЗ по которой нужно сделать натяжку - https://www.dropbox.com/sh/0j2fn4unrdu9tks/AAC3yXcVop8GSJfP-70bj3uDa?dl=0

Нужно запустить проект по этапно

Начать с контентных страни и 2-х категорий места и мероприятия , постепенное доработав все

БЕТУ хотим выпустить на 28.08