Верстка + натяжка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок344 просмотра

Туристический сайт для города на вордпрессе 

Есть верстка Главной страницы -  http://f68774te.beget.tech/ternopil/dist/

Есть макеты которые нужно сверстать - https://docs.google.com/document/d/16Xb5a900qkkb4m2yQUoF34ViCd6Dn6J9Zx4bt9ojHB0/edit?usp=sharing

Есть ТЗ по которой нужно сделать натяжку -  https://www.dropbox.com/sh/0j2fn4unrdu9tks/AAC3yXcVop8GSJfP-70bj3uDa?dl=0

Нужно запустить проект по этапно 

Начать с контентных страни и 2-х категорий места и мероприятия , постепенное доработав все 

БЕТУ хотим выпустить на 28.08

WordPress
6 лет назад
tike02
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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