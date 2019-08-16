Вёрстка 1 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок298 просмотров

Необходимо сделать адаптивную вёрстку 1 страницы

Шаблон есть, но для понимания это страница очень похожа на шаблон объявления о пропаже LizaAlert

Пропорции под печать на листе формата А5

Задача простая, может подойти начинающим

Приоритет низкой цене

6 лет назад
lex2019
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

destvil
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Задача была быстро взята в работу Всё сделано
Хороший заказчик, понятное тз, рекомендую.

Заявки фрилансеров

destvil
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на Wordpress

    Нужно перезалить весь контент на сайт 12 страниц рус и 12 страниц укр , доработать блог . сайт forteco.com.ua Макет https://www.figma.com/proto/v88l50JgKJv9aHjkWNMrBa/Експертная-оценка?node-id=444%3A2501&amp;viewport=-704%2C621%2C0.14908477663993835&amp;scaling=fit-width моб  https://www.figma.com/proto/v88l50JgKJv9aHjkWNMrBa/Експертная-оценка?node-id=711%3A1652&amp;viewport=446%2C-14%2C0.14759168028831482&amp;scaling=fit-width

    Node.jsWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правки на вордпрес

    1.Устраните ресурсы, блокирующие отображение 2.Сократите время выполнения кода JavaScript 3.Минимизируйте работу в основном потоке 4.Сокращение размера структуры DOM 5.W3C HTML валидация (весь сайт) 6.Дубли сайта – выявить и устранить 7.Проверить редиректы 8.Тег canonical 9.Скрипты перенести с шапки сайта

    HTMLJavaScriptWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лэндинга

    Верстка главной страницы сайта под Visual Composer Wordpress HTML/CSS верстка При обновлении темы, верстка не должна слетать, умение работать с child темой. Верстку делаем под visual composer (Wordpress) Для ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить верстку по т.з.

    Здравствуйте! Сайт на опенкарт 3 + премиум тема. Нужно поправить верстку: десктопную, мобильную. Более подробное задание в т.з. Задание срочное, оплата и приемка быстрая.

    Opencart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мелкие правки по верстке

    Здравствуйте нужно сделать 4-5 правок на существующем сайте, в верстке. Есть отдельно страницы с версткой. Скину более подоробно в личку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется верстка по образцу документа.

    Есть два файла, один - таблица в экселе, второй - документ word Необходимо сверстать копии документов в html+css для дальнейшего использования полученных страниц в качестве шаблона для вывода на печать данных из таблицы MySQL

    CSSHTMLMySQL
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу вебмастера для создания простого сайта на базе шаблона

    Требования: базовые знания html, css, php. Знать что такое домен, хостинг, ftp, ssh) Работа будет заключаться в создании простого одностраничного (10-20) сайтов на базе шаблона или с помощью  конструктора сайтов на хостинге, доступ к которому предоставлю.  Работа больше ...

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад