Нужно перезалить весь контент на сайт 12 страниц рус и 12 страниц укр , доработать блог . сайт forteco.com.ua Макет https://www.figma.com/proto/v88l50JgKJv9aHjkWNMrBa/Експертная-оценка?node-id=444%3A2501&viewport=-704%2C621%2C0.14908477663993835&scaling=fit-width моб https://www.figma.com/proto/v88l50JgKJv9aHjkWNMrBa/Експертная-оценка?node-id=711%3A1652&viewport=446%2C-14%2C0.14759168028831482&scaling=fit-width
Вёрстка 1 страницы
Необходимо сделать адаптивную вёрстку 1 страницы
Шаблон есть, но для понимания это страница очень похожа на шаблон объявления о пропаже LizaAlert
Пропорции под печать на листе формата А5
Задача простая, может подойти начинающим
Приоритет низкой цене
Выбранный исполнитель
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