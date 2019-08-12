Ищу вебмастера для создания простого сайта на базе шаблона

Требования: базовые знания html, css, php. Знать что такое домен, хостинг, ftp, ssh)

Работа будет заключаться в создании простого одностраничного (10-20) сайтов на базе шаблона или с помощью конструктора сайтов на хостинге, доступ к которому предоставлю.

Работа больше подойдет начинающему в этой области студенту)

Оплата 2-3$ за сайт/одностраничник/лендинг