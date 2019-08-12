Требуется сверстать веб-приложение, 4 страницы с адаптивом (мобильная версия не отрисована), 3 модальных окна. Верстка будет в дальнейшем разбиваться на компоненты VueJS, хотелось бы чтобы у исполнителя было понимание как лучше структурировать стили. Никакой ...
Ищу вебмастера для создания простого сайта на базе шаблона
Требования: базовые знания html, css, php. Знать что такое домен, хостинг, ftp, ssh)
Работа будет заключаться в создании простого одностраничного (10-20) сайтов на базе шаблона или с помощью конструктора сайтов на хостинге, доступ к которому предоставлю.
Работа больше подойдет начинающему в этой области студенту)
Оплата 2-3$ за сайт/одностраничник/лендинг
Заявки фрилансеров
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