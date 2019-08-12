Верстка простой статичной формы.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки839 просмотров

Необходимо сделать страницу со статичной версткой формы, представленной на макете:

https://www.figma.com/file/eaIDsw9cuyprJw5DB2lw2H/frontend 

Обязательные требования: 

  • Верстка должна соответствовать макету по Pixel Perfect (инструмент для проверки: https://chrome.google.com/webstore/detail/perfectpixel-by-welldonec/dkaagdgjmgdmbnecmcefdhjekcoceebi?hl=ru)
  • Блок с формой имеет фиксированную ширину, всегда располагается по центру экрана
  • Все интерактивные элементы (кнопка, поля ввода) должны иметь описанную реакцию на состояния (наведение, фокус)
  • Форма должна отправлять данные методом POST по определенному веб-адресу. Названия передаваемых полей: name, phone, email . Если данные переданы корректно, вы увидите надпись “Всё хорошо.”
  • Использовать HTML5-валидацию для проверки данных в форме:

    • ФИО: только русские буквы, пробелы, тире. Цифры, англ. буквы - нельзя
    • Телефон: только цифры, “-”, пробелы, “+”
    • Email: только строки соответствующие формату email
  • Внимательность и аккуратность при верстке данного макета
  • Применение БЭМ-нэйминга (https://ru.bem.info/)
  • Использование препроцессоров, сборщиков, шаблонизаторов
  • JS-валидация, вместо html5
  • Ajax при отправке формы
Сделать и отправить необходимо  до 18:00 по Мск 13:08.
AJAXHTMLJavaScript
6 лет назад
lanin_petr
Петр 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kambulov_dmitry
Дмитрий 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
После получения заказа и оплаты ни разу не вышел на связь и даже не закрыл заказ.

Заявки фрилансеров

kambulov_dmitry
Дмитрий 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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