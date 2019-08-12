Требуется сверстать веб-приложение, 4 страницы с адаптивом (мобильная версия не отрисована), 3 модальных окна. Верстка будет в дальнейшем разбиваться на компоненты VueJS, хотелось бы чтобы у исполнителя было понимание как лучше структурировать стили. Никакой ...
Верстка простой статичной формы.
Необходимо сделать страницу со статичной версткой формы, представленной на макете:
https://www.figma.com/file/eaIDsw9cuyprJw5DB2lw2H/frontend
Обязательные требования:
- Верстка должна соответствовать макету по Pixel Perfect (инструмент для проверки: https://chrome.google.com/webstore/detail/perfectpixel-by-welldonec/dkaagdgjmgdmbnecmcefdhjekcoceebi?hl=ru)
- Блок с формой имеет фиксированную ширину, всегда располагается по центру экрана
- Все интерактивные элементы (кнопка, поля ввода) должны иметь описанную реакцию на состояния (наведение, фокус)
- Форма должна отправлять данные методом POST по определенному веб-адресу. Названия передаваемых полей: name, phone, email . Если данные переданы корректно, вы увидите надпись “Всё хорошо.”
- Использовать HTML5-валидацию для проверки данных в форме:
- ФИО: только русские буквы, пробелы, тире. Цифры, англ. буквы - нельзя
- Телефон: только цифры, “-”, пробелы, “+”
- Email: только строки соответствующие формату email
- Внимательность и аккуратность при верстке данного макета
- Применение БЭМ-нэйминга (https://ru.bem.info/)
- Использование препроцессоров, сборщиков, шаблонизаторов
- JS-валидация, вместо html5
- Ajax при отправке формы
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