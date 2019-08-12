Нужна адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки285 просмотров

Нужна адаптивная верстка задание тут  https://docs.google.com/document/d/1mtXGlReBvkFgKCrSk0R-fGBnFjynAzbCixP9GwYgMQY/edit?usp=sharing

От вас жду сроки и бюджет!

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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