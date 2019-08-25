Верстка сайта

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Завершен31 заявка320 просмотров

Нужно сверстатьсайт, порядка 5-6 страниц

http://37.187.147.129/hopital/drive/drive.jpg

Вот сделан хоум пока готовый в дизайне, все страницы в PSD

Сразу оставляйте цену и срок

6 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

infernal944
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва(-2)
6 лет назад
$25
2 дня
Escrow
Все отлично, Виталий был постоянно на связи, вносил оперативно все правки, рекомендую!
Работой с Алексеем доволен. Все отлично. Продолжаем работать. Рекомендую данного заказчика с сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

infernal944
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва(-2)
6 лет назад