Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок226 просмотров

 https://ifixit24.ru/ этот сайт нужно скопировать и внести некоторые изменения

полностью настроить сайт на базе wordpress

список изменений https://docs.google.com/document/d/1-1uILxXfpu7Wx2v-oKNM1B9Lh0Akg-6vGYq4NuSWNHQ

по  ходу верстки  возможны небольшие изменения  

WordPress
6 лет назад
yark_pris
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров