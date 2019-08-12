Сверстать веб-приложение (с адаптивом)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок225 просмотров

Требуется сверстать веб-приложение, 4 страницы с адаптивом (мобильная версия не отрисована), 3 модальных окна. Верстка будет в дальнейшем разбиваться на компоненты VueJS, хотелось бы чтобы у исполнителя было понимание как лучше структурировать стили.

Никакой логики не нужно, JS в верстке не должно быть вообще.

Макеты выполнены в Figma

Обязательно:

  • SASS
  • Webpack / Gulp
  • SVG
FigmaJavaScriptSASSGulp
6 лет назад
bernex
Роман 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров