Сверстать веб-приложение (с адаптивом)

Требуется сверстать веб-приложение, 4 страницы с адаптивом (мобильная версия не отрисована), 3 модальных окна. Верстка будет в дальнейшем разбиваться на компоненты VueJS, хотелось бы чтобы у исполнителя было понимание как лучше структурировать стили.

Никакой логики не нужно, JS в верстке не должно быть вообще.

Макеты выполнены в Figma

Обязательно: