Ищем веб дизайнера с опытом работы для рефакторинга нашего сайта http://aahi.io Задачи: - сделать его полностью респонзивным на всех девайсах - рефакторинг слайдера на основной странице и EAT странице ...
Сверстать веб-приложение (с адаптивом)
Требуется сверстать веб-приложение, 4 страницы с адаптивом (мобильная версия не отрисована), 3 модальных окна. Верстка будет в дальнейшем разбиваться на компоненты VueJS, хотелось бы чтобы у исполнителя было понимание как лучше структурировать стили.
Никакой логики не нужно, JS в верстке не должно быть вообще.
Макеты выполнены в Figma
Обязательно:
- SASS
- Webpack / Gulp
- SVG
Заявки фрилансеров
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