Ищем Веб дизайнера для рефакторинга статического HTML сайта

Ищем веб дизайнера с опытом работы для рефакторинга нашего сайта http://aahi.io

Задачи:

- сделать его полностью респонзивным на всех девайсах

- рефакторинг слайдера на основной странице и EAT странице

Сайт создан через генератор статических сайтов gohugo.io

Просьба ответить на вопросы:

- Послать хотя бы 5 респонзивных сайтов сделанных с нуля?

- Какой прошлый проект или работа у вас были больше всего похожи на эту и почему?- Как вы думаете, почему вы подходите для этого конкретного проекта?- Сколько часов вам нужно, чтобы завершить эту работу?