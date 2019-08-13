Правки на вордпрес

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка437 просмотров

1.Устраните ресурсы, блокирующие отображение 2.Сократите время выполнения кода JavaScript 3.Минимизируйте работу в основном потоке 4.Сокращение размера структуры DOM 5.W3C HTML валидация (весь сайт) 6.Дубли сайта – выявить и устранить 7.Проверить редиректы 8.Тег canonical 9.Скрипты перенести с шапки сайта

HTMLJavaScriptWordPress
6 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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