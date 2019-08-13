Требуется сверстать веб-приложение, 4 страницы с адаптивом (мобильная версия не отрисована), 3 модальных окна. Верстка будет в дальнейшем разбиваться на компоненты VueJS, хотелось бы чтобы у исполнителя было понимание как лучше структурировать стили. Никакой ...
Улучшить pagespeed до 90+
Добрый день!
имеется верстка https://llombard.kz/
Необходимо добиться показателя pagespeed 90+
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