Мелкие правки по верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок178 просмотров

Здравствуйте нужно сделать 4-5 правок на существующем сайте, в верстке. Есть отдельно страницы с версткой.

Скину более подоробно в личку.

6 лет назад
CeR6eR
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$12
1 день
Все прошло отлично.
Сотрудничество прошло успешно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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