Здравствуйте нужно сделать 4-5 правок на существующем сайте, в верстке. Есть отдельно страницы с версткой. Скину более подоробно в личку.
Поправить верстку по т.з.
Здравствуйте!
Сайт на опенкарт 3 + премиум тема. Нужно поправить верстку: десктопную, мобильную.
Более подробное задание в т.з. Задание срочное, оплата и приемка быстрая.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! имеется верстка https://llombard.kz/ Необходимо добиться показателя pagespeed 90+HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Подробней в ЛСHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт http://russia-videos.ru , надо сделать его адаптивным под разные устройстваHTML-верстка28 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть два файла, один - таблица в экселе, второй - документ word Необходимо сверстать копии документов в html+css для дальнейшего использования полученных страниц в качестве шаблона для вывода на печать данных из таблицы MySQLHTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требования: базовые знания html, css, php. Знать что такое домен, хостинг, ftp, ssh) Работа будет заключаться в создании простого одностраничного (10-20) сайтов на базе шаблона или с помощью конструктора сайтов на хостинге, доступ к которому предоставлю. Работа больше ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать страницу со статичной версткой формы, представленной на макете: https://www.figma.com/file/eaIDsw9cuyprJw5DB2lw2H/frontend Обязательные требования: Верстка должна соответствовать макету по Pixel Perfect (инструмент для проверки: https://chrome.google.com/webstore/detail/perfectpixel-by-welldonec/dkaagdgjmgdmbnecmcefdhjekcoceebi?hl=ru)Блок с формой имеет фиксированную ширину, всегда располагается по ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Створити шаблон односторінкового преленду за взірцем цієї сторінки https://muzhik.guru/impotentsiya/impotentsiya-posle-50-let/ Вимоги: адаптивний, структура: index.htm, папки css,js,img. Без сайдбару. Меню не випадаюче. Пошук не потрібен. Передбачити можливість додавати коментарі. Apd. На прохання уточнюю. Потрібна копія сторінки ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна адаптивная верстка задание тут https://docs.google.com/document/d/1mtXGlReBvkFgKCrSk0R-fGBnFjynAzbCixP9GwYgMQY/edit?usp=sharing От вас жду сроки и бюджет!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Верстка и интеграция в Opencart тут т3 https://drive.google.com/file/d/1_YvTLjGHvrct1gZGijebpDxs__2hoeoX/view?usp=sharing тут макеты https://ibb.co/bQnStwX https://ibb.co/pQk03YKHTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад