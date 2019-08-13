Поправить верстку по т.з.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок215 просмотров

Здравствуйте!

Сайт на опенкарт 3 + премиум тема. Нужно поправить верстку: десктопную, мобильную.

Более подробное задание в т.з. Задание срочное, оплата и приемка быстрая.

Opencart
6 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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