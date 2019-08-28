Доработать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок3001 просмотр

Нужно перезалить весь контент на сайт 12 страниц рус и 12 страниц укр , доработать блог . сайт forteco.com.ua

Макет https://www.figma.com/proto/v88l50JgKJv9aHjkWNMrBa/Експертная-оценка?node-id=444%3A2501&viewport=-704%2C621%2C0.14908477663993835&scaling=fit-width

моб 

https://www.figma.com/proto/v88l50JgKJv9aHjkWNMrBa/Експертная-оценка?node-id=711%3A1652&viewport=446%2C-14%2C0.14759168028831482&scaling=fit-width

Node.jsWordPress
6 лет назад
aquakiev
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$250
7 дней
Escrow
Рекомендую Ярослава как надежного исполнителя , который грамотно делает и доводит дело до конца , хотя проект был сложный , немного намучились ! Будем только к нему обращаться
Отличный заказчик. Четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правки на вордпрес

    1.Устраните ресурсы, блокирующие отображение 2.Сократите время выполнения кода JavaScript 3.Минимизируйте работу в основном потоке 4.Сокращение размера структуры DOM 5.W3C HTML валидация (весь сайт) 6.Дубли сайта – выявить и устранить 7.Проверить редиректы 8.Тег canonical 9.Скрипты перенести с шапки сайта

    HTMLJavaScriptWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лэндинга

    Верстка главной страницы сайта под Visual Composer Wordpress HTML/CSS верстка При обновлении темы, верстка не должна слетать, умение работать с child темой. Верстку делаем под visual composer (Wordpress) Для ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить верстку по т.з.

    Здравствуйте! Сайт на опенкарт 3 + премиум тема. Нужно поправить верстку: десктопную, мобильную. Более подробное задание в т.з. Задание срочное, оплата и приемка быстрая.

    Opencart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мелкие правки по верстке

    Здравствуйте нужно сделать 4-5 правок на существующем сайте, в верстке. Есть отдельно страницы с версткой. Скину более подоробно в личку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется верстка по образцу документа.

    Есть два файла, один - таблица в экселе, второй - документ word Необходимо сверстать копии документов в html+css для дальнейшего использования полученных страниц в качестве шаблона для вывода на печать данных из таблицы MySQL

    CSSHTMLMySQL
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу вебмастера для создания простого сайта на базе шаблона

    Требования: базовые знания html, css, php. Знать что такое домен, хостинг, ftp, ssh) Работа будет заключаться в создании простого одностраничного (10-20) сайтов на базе шаблона или с помощью  конструктора сайтов на хостинге, доступ к которому предоставлю.  Работа больше ...

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка простой статичной формы.

    Необходимо сделать страницу со статичной версткой формы, представленной на макете: https://www.figma.com/file/eaIDsw9cuyprJw5DB2lw2H/frontend  Обязательные требования:  Верстка должна соответствовать макету по Pixel Perfect (инструмент для проверки: https://chrome.google.com/webstore/detail/perfectpixel-by-welldonec/dkaagdgjmgdmbnecmcefdhjekcoceebi?hl=ru)Блок с формой имеет фиксированную ширину, всегда располагается по ...

    AJAXHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад