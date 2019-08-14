Туристический сайт для города на вордпрессе Есть верстка Главной страницы - http://f68774te.beget.tech/ternopil/dist/ Есть макеты которые нужно сверстать - https://docs.google.com/document/d/16Xb5a900qkkb4m2yQUoF34ViCd6Dn6J9Zx4bt9ojHB0/edit?usp=sharing Есть ТЗ по которой нужно сделать натяжку - https://www.dropbox.com/sh/0j2fn4unrdu9tks/AAC3yXcVop8GSJfP-70bj3uDa?dl=0 Нужно запустить ...
Вывести отображение акций в каталоге и производителях opencart 2.3
Всем доброго времени суток. Нужно вывести пропавшее отображение акций в каталоге и производителях. Так что бы отображение скидки не слипалось со стикерами. Пример на фото. В акциях отображение осталось но не корректное.
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