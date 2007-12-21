HTML+CSS верстка 4-x страниц

HTML-версткаЗакрыт5 заявок266 просмотров
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HTML+CSS верстка 4 страниц (желательно слоями т.е. div-ами) .

см прикрепленные JPG (это самая сложная страница; другие страницы проще)

Нужно сделать сегодня к 16:00 и ни минутой позже ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ 4 страницы.

Обязательное условие - это выполнение верстки очень близкой 1:1 как в макете.

Сверстанные страницы должны пройти валидацию и протестированы на IE, Мозиле и Опере.

Бюджет сильно ограничен + отличный отзыв за отлично выполненную работу в срок

Обязательно указать цену здесь! Приватные сообщения не читаю

PS. наличие хотя бы 2 положительных отзывов и отсутствие отрицательных обязательно!

PPS. Огромная просьба: новичкам в верстке просьба не беспокоить! Завалите проект - поставлю отрицительный отзыв

HTMLCSS
16 лет назад
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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