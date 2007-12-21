HTML+CSS верстка 4-x страниц

Необходимо сменить дизайн для казино http://www.bastione.ru/demo/index.php (ссылка дана как пример-показывается только главная страница). Готовый диз есть, его нужно встроить в существующий скрипт. МАКСИМУМ-100$ l
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
HTML+CSS верстка 4 страниц (желательно слоями т.е. div-ами) .
см прикрепленные JPG (это самая сложная страница; другие страницы проще)
Нужно сделать сегодня к 16:00 и ни минутой позже ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ 4 страницы.
Обязательное условие - это выполнение верстки очень близкой 1:1 как в макете.
Сверстанные страницы должны пройти валидацию и протестированы на IE, Мозиле и Опере.
Бюджет сильно ограничен + отличный отзыв за отлично выполненную работу в срок
Обязательно указать цену здесь! Приватные сообщения не читаю
PS. наличие хотя бы 2 положительных отзывов и отсутствие отрицательных обязательно!
PPS. Огромная просьба: новичкам в верстке просьба не беспокоить! Завалите проект - поставлю отрицительный отзыв
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