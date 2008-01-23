Вёрстка

$10
HTML-версткаЗавершен40 заявок441 просмотр
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Сверстать одну страницу (xhtml)

16 лет назад
kinst
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dorokh
Тим 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$10
Работать с Тимоном понравилось. Ему легко объяснить задачу. Сделано всё качественно с первого раза, не потребовалось никаких исправлений. Работа была выполнена очень быстро.
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