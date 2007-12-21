Поправить верстку, меню и теги

Сделано быстро, качественно и даже более чем в полном объеме. Дополнительно к работе Дмитрий поправил несколько элементов, не входивших в основное ТЗ (мысли возникли уже в процессе работы), за что ему отдельное спасибо. Надеюсь, в дальнейшем еще посотрудничаем.