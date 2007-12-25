HTML-верстка 2 простых макетов

одна страница + маленькая таблица, только для тех кто делает качественно и быстро - 50 у.е. сдать требуется 20.12 до 10.30 аська 117400013
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Друзья, есть несложный проект для верстки - два почти одинаковых простеньких макета (один - титульной странички, другой - внутренних)
Исходник:
PSD с комментариями (Photoshop со стикерами)
Верстка:
- кроссбраузерная (IE 6/7, FFox, Opera)
- полное соответствие визуала PSD тому что отображается в браузерах
- валидная
- блочная
- доктайп – HTML 4.01 Strict
- строгая семантика кода (нормальное чтение страницы при отключении JS/CSS, правильная и четкая иерархия H1-H6, весь визуал – во внешнем CSS)
- правильная seo-семантика: контент сайта наверх, остальные мелочи типа картинок - вниз кода
- чистота и читабельность HTML и CSS-кода; понятные наименования классов в файле CSS, причем названия должны быть привязаны к смыслу блока, а не его внешнему виду.
- мелочи: альтернативный текст картинок, изменяемые шрифты
Этот проект для вас, если:
- все перечисленные условия понятны и выполнимы на практике
- вы каждый день online
- верстка для вас - основной вид деятельности и вы хотите на ней специализироваться в дальнейшем
- вы адекватны, исполнительные, аккуратны и педантичны
Конечная цель - найти хорошего, заинтересованного в своей работе верстальщика, с которым постоянно сотрудничать. Проекты - будут.
Цена этих двух макетов - до $20.
Кто увидит макеты, поймет почему такая цена )
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