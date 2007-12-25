HTML-верстка 2 простых макетов

$20
HTML-версткаЗавершен29 заявок543 просмотра
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Друзья, есть несложный проект для верстки - два почти одинаковых простеньких макета (один - титульной странички, другой - внутренних)

Исходник:

PSD с комментариями (Photoshop со стикерами)

Верстка:

- кроссбраузерная (IE 6/7, FFox, Opera)

- полное соответствие визуала PSD тому что отображается в браузерах

- валидная

- блочная

- доктайп – HTML 4.01 Strict

- строгая семантика кода (нормальное чтение страницы при отключении JS/CSS, правильная и четкая иерархия H1-H6, весь визуал – во внешнем CSS)

- правильная seo-семантика: контент сайта наверх, остальные мелочи типа картинок - вниз кода

- чистота и читабельность HTML и CSS-кода; понятные наименования классов в файле CSS, причем названия должны быть привязаны к смыслу блока, а не его внешнему виду.

- мелочи: альтернативный текст картинок, изменяемые шрифты

Этот проект для вас, если:

- все перечисленные условия понятны и выполнимы на практике

- вы каждый день online

- верстка для вас - основной вид деятельности и вы хотите на ней специализироваться в дальнейшем

- вы адекватны, исполнительные, аккуратны и педантичны

Конечная цель - найти хорошего, заинтересованного в своей работе верстальщика, с которым постоянно сотрудничать. Проекты - будут.

Цена этих двух макетов - до $20.

Кто увидит макеты, поймет почему такая цена )

HTML
16 лет назад
tonyv
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва
Выбранные исполнители
Kashia
Olha 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$20
1 день
К сожалению, вынужден сказать, что этот фрилансер страдает типичной болезнью фрилансеров - рас****яйством. Сначала сотрудничество радовало, за исключением некоторых негатитвных моментов, однако потом человек начал срывать сроки, врать что уже вот вот, вот завтра, потом опять переносить, потом опять врать и в результате пропал, не завершив проект. Не рекомендую.
Отличный работодатель. Знает чего хочет, четко ставит задания, адекватно оценивает работу. Приятный в общении.
fenixwl
Фарид 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$20
несмотря на то, что Артрур пока допускает ошибки в общении с клиентами и испытывает сложности в том, чтобы понять другую т.з., рекомендую его как ответственного и грамотного верстальщика. К работе он подходит качественно и отлично держит сроки. UPD: к сожалению, не могу изменить оценку - 7. Я бы ее поменял на 1-2. Работа выполнена так и не была, потому что была выявлена КРИТИЧЕСКАЯ ошибка в верстке. Я попросил исправить, потмоу что деньги уже заплатил. Но исполнитель встал в позу эдакого гуру и начал мне лить в мозг, что, дескать, нечего нельзя исправить, в рамках блочной верстки это не получится. Я не стал спорить, поскольку я не проф.верстальщик, а просто обратился к другому человеку, который оказался специалистом в своем деле, все поправил, разъяснил и объяснил в чем ошибка. Таким образом "Валиев Артур Амирджанович (fenixwl)" либо ВРАЛ, не желая заморачиваться, либо просто МАЛО ЧТО ПОНИМАЕТ в грамотной верстке. Таким образом, я НЕ советую связываться с этим исполнителем. Вас будут учить нагло жизни за ваши же деньги.
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