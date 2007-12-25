HTML-верстка 2 простых макетов

Друзья, есть несложный проект для верстки - два почти одинаковых простеньких макета (один - титульной странички, другой - внутренних)

Исходник:

PSD с комментариями (Photoshop со стикерами)

Верстка:

- кроссбраузерная (IE 6/7, FFox, Opera)

- полное соответствие визуала PSD тому что отображается в браузерах

- валидная

- блочная

- доктайп – HTML 4.01 Strict

- строгая семантика кода (нормальное чтение страницы при отключении JS/CSS, правильная и четкая иерархия H1-H6, весь визуал – во внешнем CSS)

- правильная seo-семантика: контент сайта наверх, остальные мелочи типа картинок - вниз кода

- чистота и читабельность HTML и CSS-кода; понятные наименования классов в файле CSS, причем названия должны быть привязаны к смыслу блока, а не его внешнему виду.

- мелочи: альтернативный текст картинок, изменяемые шрифты

Этот проект для вас, если:

- все перечисленные условия понятны и выполнимы на практике

- вы каждый день online

- верстка для вас - основной вид деятельности и вы хотите на ней специализироваться в дальнейшем

- вы адекватны, исполнительные, аккуратны и педантичны

Конечная цель - найти хорошего, заинтересованного в своей работе верстальщика, с которым постоянно сотрудничать. Проекты - будут.

Цена этих двух макетов - до $20.

Кто увидит макеты, поймет почему такая цена )