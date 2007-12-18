Смена дизайна казино

$100
HTML-версткаЗакрыт20 заявок388 просмотров
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Необходимо сменить дизайн для казино http://www.bastione.ru/demo/index.php (ссылка дана как пример-показывается только главная страница). Готовый диз есть, его нужно встроить в существующий скрипт. МАКСИМУМ-100$

l

16 лет назад
antonion
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
alismakom
Гость 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
5 дней
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