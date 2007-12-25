Необходимо сверстать макет, который лежит приложением. Нужно чтобы сайт "тянулся", то есть при добавлении пунктов меню не косячило сайт, чтобы при добавлении в "топ продаж" ряда маек тоже не косячило. Жду ваших предложений с портфелями.